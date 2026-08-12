60 lokali gastronomicznych weźmie udział w tegorocznym, Nocnym Szlaku Kulinarnym. Zgodnie z decyzją mieszkańców, głównym składnikiem przygotowywanych dań będzie marchewka. Ambasadorem imprezy, która odbędzie się 28 i 29 sierpnia będzie kucharz, dziennikarz kulinarny Grzegorz Łapanowski:

– Przed nami 6 już spotkanie na Nocnym Szlaku Kulinarnym – mówi wiceprezydent Gorzowa Małgorzata Domagała:

60 lokali biorących udział w wydarzeniu walczyć będzie o nagrody i sztandar „Królowej/Króla Gorzowskiej Gastronomii”. – Marchewka to spore wyzwanie – mówił obecna na konferencji ambasador tegorocznego Nocnego Szlaku Kulinarnego Grzegorz Łapanowski:

Dla wielu Gorzowian to jedna z ulubionych miejskich imprez. Okazuje się jednak, że część na kulinarny szlak jeszcze nie trafiła

W piątek 28 sierpnia Nocny Szlak Kulinarny trwać będzie od 16.00-24.00, a w sobotę 29 sierpnia od 13.00-24.00. Każda z restauracji, która zadeklarowała udział w wydarzeniu przygotowuje jedno degustacyjne danie/przekąskę/napój na bazie marchwi. Jego koszt nie może przekroczyć 15 zł.