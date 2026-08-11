Większa część wakacji już za nami. Do ich końca zostały tylko trzy tygodnie, a to oznacza coraz więcej powrotów z urlopów. Na drogach robi się tłoczniej, kierowcy muszą liczyć się z korkami i dłuższą podróżą.

O tym, jak bezpiecznie wrócić z wakacyjnego wyjazdu, w „Latostacji” Radia Zielona Góra mówił Dariusz Żuryński, właściciel jednego z zielonogórskich ośrodków szkolenia kierowców.

Jak podkreślał, przed wyjazdem warto przede wszystkim sprawdzić samochód – między innymi światła, opony, poziom płynu chłodzącego i klimatyzację. To szczególnie ważne, gdy podróż może się znacznie wydłużyć przez korki:

Podczas długiej podróży trzeba także pamiętać o przerwach i odpoczynku. Kilkugodzinne stanie w korku oznacza bowiem dodatkowe zmęczenie i stres.

Warto przypomnieć, że uczniowie do szkolnych ławek wrócą we wtorek, 1 września.