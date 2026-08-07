Co można zmienić w Muzeum Lubuskim? Teraz głos mają mieszkańcy i turyści.

Muzeum Lubuskie zachęca odwiedzających do udziału w badaniu publiczności. Placówka przygotowała krótką, anonimową ankietę, dzięki której chce lepiej poznać oczekiwania i potrzeby odwiedzających. Zebrane opinie mają pomóc w tworzeniu przyszłej oferty muzeum oraz planowaniu kolejnych działań.Mówi Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego:

Tego typu ankiety Muzeum Lubuskie przeprowadza wśród zwiedzających regularnie, a ich wyniki są uważnie analizowane:

Badanie trwa do 15 września. Wypełnienie internetowej ankiety zajmuje tylko kilka minut.