Miażdżący dla PiS wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji podtrzymany – poinformował minister finansów. We wpisie na portalu X Andrzej Domański dodaje: „Kasacja oddalona. Żadnych wątpliwości. Kolejne pisowskie kłamstwo obnażone” – dodał.

Chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji.

Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. „Tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie” – napisał.

Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła skargę kasacyjną po tym, jak nie otrzymała od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To 6,5 pół miliona złotych. Ministerstwo odmówiło wypłaty środków, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS.