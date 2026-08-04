Trzy medale z kajakarskich mistrzostw Polski juniorów w Bydgoszczy przywieźli zawodnicy KKS Nowa Sól.

O ich występie mówi prezes klubu Nina Siemasz:

Z występu w Bydgoszczy zadowolony jest Maciej Falbagowski, który kilka dni wcześniej startował w mistrzostwach Europy:

Wyniki zawodników KKS Nowa Sól w MP w Bydgoszczy:

Amelia Turczyk – C1 500 m – brązowy medal i C1 200 m 5 miejsce w finale A

Maciej Falbagowski – C1 500 m – 4 miejsce w finale Am C2 1000 m – brązowy medal

Maciej Cichocki – C2 500 m – 6 miejsce w finale A, C2 1000 m – brązowy medal, C1 5000 m – brązowy medal

Milena Suma – K1 500 m – 3 miejsce w finale B, K1 1000 m – 9 miejsce w finale A, K1 5000 m – 10 miejsce