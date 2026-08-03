Kolejna odsłona sporu Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw Covid-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych i odebrać 64 mln dawek szczepionki.

Dyrektorka biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kopeć-Ziemczyk potwierdza, że rząd złożył apelację od wyroku belgijskiego sądu:

W komunikacie resortu napisano, że mając na uwadze ochronę interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobro postępowania nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych, przyjętej strategii procesowej.

„Informacje te objęte są ochroną ze względu na konieczność zabezpieczenia skuteczności działań podejmowanych przez Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu sądowym” – czytamy w komunikacie MZ.