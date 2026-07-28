Od ośmiokrotności do 16-krotności najniższej krajowej, czyli od 38 do 58 tysięcy złotych z dodatkami – tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie dwóch etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tak zwanych kominów płacowych skierowano do konsultacji publicznych.

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział dziennikarzom, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy, będą też niezapowiedziane kontrole NFZ i kary z poświadczenie nieprawdy:

Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od sześciu do ośmiu lat więzienia. Za pilnowanie, by łączny czas pracy medyka nie był przekraczany, będą odpowiedzialni dyrektorzy zatrudniających ich placówek. Za przekraczanie limitów wynagrodzeń lub limitów czasu pracy personelu dyrektorzy mają być karani grzywnami do 30 tysięcy złotych.