Nie zagłosuję za dodatkową dotacją dla Falubazu – mówi Paweł Wysocki. Radny klubu Zielona Razem zaznaczył, że sytuacja jest złożona, ale jego zdaniem budżet Zielonej Góry zawiera jasne zasady podziału finansów miasta, także dla klubów sportowych.

Przypomnijmy, klub wystąpił o dodatkowe wsparcie w wysokości 2 milionów złotych pod koniec czerwca. Władze Zielonej Góry zapowiedziały, że przed podjęciem decyzji chcą poznać opinię radnych:

Paweł Wysocki uważa, że pieniądze dla Falubazu powinny być przekazane z innych źródeł niż miejski budżet:

Paweł Wysocki był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Paweł Wysocki, klub radnych Zielona Razem w Radzie Miasta Zielona Góra.