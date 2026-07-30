Na gorzowskich osiedlach ustawiane są już pierwsze pojemniki do których mieszkańcy będą mogli wrzucać tekstylia nadające się do ponownego użycia.

Jak informują Miejskie Odpady Komunalne, to odpowiedź na nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki tekstyliów oraz potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Na gorzowskich osiedlach stanie 100 takich kontenerów. Można do nich wrzucać wyłącznie rzeczy, które mogą otrzymać drugie życie – czyste ubrania nadające się do noszenia, kurtki, spodnie, sukienki, buty związane w pary, torebki i plecaki, koce oraz pościel w dobrym stanie. Wszystkie przekazywane rzeczy powinny być czyste, suche i niezniszczone.Mówi dyrektor MOK Karolina Pieróg

pierwsze pojemniki ustawiono już przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Zdaniem mieszkańców to bardzo dobry pomysł

Do nowych kontenerów nie należy wrzucać – podartych ubrań, zniszczonych butów, zabrudzonych lub mokrych tekstyliów, szmat i czyściwa, resztek materiałów po szyciu, dywanów i wykładzin. Takie odpady powinny trafiać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jako odpady tekstylne.

Pracownicy MOK zapewniają, że mimo ustawienia kontenerów nadal organizowane będą, znane już mieszkańcom, mobilne zbiórki tekstyliów.