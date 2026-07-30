Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła rozmowy, tzw. dialog konkurencyjny, z potencjalnymi wykonawcami tunelu i dworca kolejowego pod lotniskiem – poinformowała w czwartek (30 lipca) spółka. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2027 roku.

W połowie czerwca do kolejnego etapu postępowania ws. budowy tunelu i dworca dopuszczono wszystkich wykonawców, którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną. W dialogu konkurencyjnym uczestniczą cztery konsorcja. Pierwsze to Mirbud (lider), Kobylarnia i Torpol, drugie – Mostostal Warszawa (lider), NDI, NDI Sopot oraz Intercor, trzecie to PORR (lider) z Gülermakiem, zaś czwarte – Strabag (lider) z firmą TYM-BUD Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski.

CPK wyjaśnił, że wyłonione w postępowaniu konsorcjum zaprojektuje i wybuduje tunel, stację kolejową oraz halę peronową. Zasadnicza część dworca kolejowego będzie łączyć się z multimodalnym dworcem przesiadkowym stanowiącym główny ciąg komunikacyjny do terminala.

Całość prac projektowych i budowlanych została podzielona na dwie części

W informacji przekazano, że całość prac projektowych i budowlanych została podzielona na dwie części. Pierwsza obejmuje wschodnią i centralną część tunelu wraz z dworcem kolejowym i hubem a druga część zachodnią tunelu wraz z rozjazdami.

W obu częściach przewidziano również zakres opcjonalny, obejmujący układ torowy oraz projekt, dostawę, uruchomienie i serwis urządzeń transportu bliskiego. Wszystkie dopuszczone do rozmów konsorcja ubiegają się o realizację kontraktu w obu częściach.

Trzykrotnie większy od dworca Centralnego w Warszawie

CPK wyjaśnił, że dworzec wraz halą peronową będzie miał kubaturę ponad 1,6 mln metrów sześciennych, co oznacza, że będzie niemal trzykrotnie większy od Dworca Centralnego w Warszawie. Tunel będzie miał około 6 km długości i od 50 do 160 metrów szerokości.

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Rozpoczęliśmy rozmowy z wykonawcami zainteresowanymi zaprojektowaniem i budową tunelu oraz dworca kolejowego pod lotniskiem. ???? To kolejny etap ważnego dialogu konkurencyjnego. Więcej informacji tutaj: https://t.co/BoUXmnMHC8 pic.twitter.com/aDKeU7wOUM — Port Polska (@PortPolska_info) July 30, 2026

Zgodnie z harmonogramem po zakończeniu dialogu, w IV kwartale br. konsorcja zostaną zaproszone do składania ofert, na podstawie których spółka wybierze wykonawców obu części postępowania. Wśród najważniejszych kryteriów oceny ofert będzie cena, metodologia realizacji i okres gwarancji. Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2027 roku, a prace budowalne powinny ruszyć na przełomie III – IV kwartału 2027 roku.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h. W ramach programu ma też powstać centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.