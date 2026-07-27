Maskotki, książki czy sprzęt narciarski – to tylko niektóre z przedmiotów, które można znaleźć na szperowisku. To miejsce, które funkcjonuje w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej.

Mieszkańcy mogą bezpłatnie zabrać ze sobą rzeczy, które są im potrzebne lub oddać zbędny asortyment.

– Zależy nam na tym, aby przedmioty miały swoje drugie życie – mówi Agnieszka Fornalik, kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów w ZGK:

O funkcjonowaniu szperowiska mówi Mirosław Gruszecki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze:

Marek Stuce, prokurent w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zwraca uwagę na to, że każdy z przedmiotów jest weryfikowany i naprawiany przez pracowników:

Szperowisko funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 19.00, a także w soboty od 8.00 do 14.00.