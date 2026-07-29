Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje, że na okupowanym Zachodnim Brzegu nasilają się przemoc izraelskich osadników i działania prowadzące do aneksji palestyńskich ziem. Od ubiegłego czwartku zginęło tam ośmiu Palestyńczyków, w tym dziecko, oraz dwóch izraelskich żołnierzy.

Rzeczniczka Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka Ravina Shamdasani mówi, że atakowane są całe lokalne społeczności:

Osadnicy i izraelskie siły bezpieczeństwa, często działając wspólnie, atakowali lokalne społeczności – napadali na rodziny, niszczyli i konfiskowali mienie oraz podpalali meczety. Ograniczenia w przemieszczaniu się są teraz zaostrzone – Palestyńczycy nie mają dostępu do podstawowych usług

– powiedział Shamdasani.

ONZ krytykuje również zapowiedzi izraelskiego rządu:

Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedzią rządu Izraela o dalszym zwiększaniu liczby osiedli i placówek oraz otwartymi wezwaniami izraelskich przywódców do zemsty i zbiorowego karania społeczności palestyńskich. Towarzyszą temu groźby przekształcenia Zachodniego Brzegu w drugą Gazę

– dodał Shamdasani.

Biuro ONZ apeluje do społeczności międzynarodowej o wspólne działania na rzecz powstrzymania przemocy i wysiedleń. Przypomina też, że dwa lata temu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał obecność Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich za niezgodną z prawem.