Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina.

Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia „bohaterów UPA” jednemu z oddziałów ukraińskiej armii.

Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Wołodymyra Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców.

Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim związane jest z szóstą rocznicą powołania polskoukraińskolitewskiej platformy współpracy nazwanej „Trójkątem Lubelskim”. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych.