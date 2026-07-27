W Sulęcinie wkrótce ruszy duży projekt związany z odnową zaniedbanych przestrzeni. Jego wartość to ponad 9,5 mln zł, przy czym miastu udało się pozyskać ponad 6,5 mln zł unijnego dofinansowania z urzędu marszałkowskiego na tak zwaną rewitalizację.

Dzięki inwestycji znów tętnić życiem ma m.in. dawny ogródek jordanowski:

Urząd marszałkowski na projekty rewitalizacyjne rozdysponował w ostatnich miesiącach około 100 mln zł, dotując 11 projektów. Po kolejne środki samorządy będą mogły się starać już w nowej, unijnej perspektywie.