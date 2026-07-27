Zwolnienie dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze nie było do końca słuszne – uważa Paweł Wysocki. Przypomnijmy, do odwołania doszło 7 lipca 2026, tuż przed zaplanowaną konferencją prasową w siedzibie ZGM, m.in. w sprawie nieprawidłowości w naliczaniu czynszów.

Radny klubu Zielona Razem, a jednocześnie były pracownik ZGM tłumaczy, że sprawa dotyczyła ludzi, którzy – jak mówił – przez lata nie płacili za czynsz:

Chodziło o ponad 200 mieszkań. ZGM w Zielonej Górze ma w administracji 3,5 tysiąca lokali.

Paweł Wysocki krytycznie odniósł się do sposobu zwolnienia Rafała Bukowskiego ze stanowiska dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

Paweł Wysocki był gościem porannej rozmowy Radia Zielona Góra.

Wysłuchaj całej rozmowy: Paweł Wysocki, klub radnych Zielona Razem w Radzie Miasta Zielona Góra.