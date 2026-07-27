Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o koniecznym zalogowaniu do aplikacji mObywatel przed 5 sierpnia. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne – zapewniło MC w poniedziałkowym (27 lipca) komunikacie.
Aktualizacja certyfikatów dokumentów – mDowodu, dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej – odbędzie się automatycznie, pod warunkiem zalogowania do aplikacji mObywatel przed 5 sierpnia b.r.
Dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych dni, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. Pozostałe dokumenty będzie można zaktualizować jedynie ręcznie: legitymację szkolną przy użyciu ponownie wygenerowanego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), a legitymację studencką – dzięki kodowi QR ponownie pobranemu w dziekanacie.
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Aktualizacja certyfikatów dokumentów – masz czas do 5 sierpnia! ??
Jeśli korzystasz z mObywatela lub mObywatela Juniora, zaktualizuj certyfikaty swoich dokumentów. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne, gotowe do użycia i bezpieczne.
Co… pic.twitter.com/gXuWmhdLfw
— Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) July 27, 2026
Obecnie z mObywatela korzysta blisko 12 mln osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to – obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej – m.in. prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej.
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