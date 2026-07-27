Gościem Krzysztofa Baługa jest Jerzy Materna, poseł PiS
Gościem Krzysztofa Baługa jest Jerzy Materna, poseł PiS
W ramach projektu pod nazwą „Łowcy Zmysłów” w przedszkolu Dalej Razem w Żaganiu odbędą się otwarte warsztaty sensoryczne. Jutrzejsze zabawy...
Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto w poniedziałek (27 lipca) podczas 48. sesji komitetu w...
W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zondacrypto z prokuratorem Markiem Wełną. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę...
Sprawa wygaszenia mandatów niektórych radnych, ale także zaprzysiężenie nowego radnego i dotacja dla Stilonu Gorzów. To plan dzisiejszej nadzwyczajnej sesji...
W minioną sobotę piłkarze Stilonu Gorzów i Cariny Gubin rozegrali między sobą ostatni sparing przed startem trzecioligowych rozgrywek a w...
Karolina Sygutowska zdobyła brązowy medal w rzucie dyskiem podczas ostatniego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Białymstoku. W najlepszej próbie zawodniczka...
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