Ceny paliw nadal w górę. Kierowcy na stacjach benzynowych płaczą i płacą. W województwie łódzkim średnia cena oleju napędowego przekroczyła już 7 zł za litr i wynosi około 7 zł i 59 groszy. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za benzynę 98-oktanową – ponad 8 zł za litr.

To nie koniec podwyżek – te mają również nadejść od poniedziałku. Kierowcy nie kryją rozczarowania i z niepokojem patrzą na kolejne rachunki przy tankowaniu.

O szczegółach Damian Grosicki:

Największe podwyżki czekają w poniedziałek kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr.