W połowie kwietnia rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Znamy dokładną datę.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynają się przygotowania do oficjalnego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Tym razem Moto Start w Gorzowie odbędzie się 18 kwietnia – mówi Jacek Sterżeń, organizator imprezy.

Parada to główny, ale nie jedyny punkt imprezy. Po paradzie zaplanowano szereg atrakcji na placu przy stadionie żużlowym – dodaje Jacek Sterżeń.

Moto Start, czyli oficjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbędzie się 18 kwietnia – zbiórka o godzinie 10:00 pod stadionem żużlowym przy ulicy Śląskiej. Parada wystartuje o godzinie 13:00, a uczestnicy przejadą nieco ponad 14 kilometrów po ulicach Gorzowa. Impreza została objęta patronatem Radia Gorzów, a nasza radiowa ekipa po raz kolejny pojawi się na miejscu relacjonując na żywo przejazd motocykli.