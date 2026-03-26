STOP dla strzelnicy w Radwanowie

Jesteśmy Społecznym Komitetem Mieszkańców wsi Radwanów pod Zieloną Górą.

Zielonogórski Okręg Polskiego Związku Łowieckiego z pomocą władz Gminy Kożuchów mają plany by wybudować na 28 hektarowej działce najnowocześniejszy w Polsce kompleks strzelnic sportowych i myśliwskich. To wszystko zaledwie kilometr od zabudowań.

Stanowczo nie zgadzamy się na powstanie tej inwestycji. Chcemy czuć się bezpiecznie i żyć w ciszy i spokoju jak do tej pory.

Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia 2026-02-11 orzeczenie nieprawomocne

Data wpływu 2025-06-26

Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Sędziowie Arkadiusz Skomra /przewodniczący/

Skarżony organ Wojewoda

Treść wyniku Uchylono decyzję I i II instancji

SENTENCJA. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

„…na rozprawie w dniu 11 lutego 2026 r. sprawy ze skarg Gminy i Prokuratora na decyzję Wojewody z dnia 23 kwietnia 2025 r. nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty […] z dnia 20 listopada 2024 r. nr […]; II. zasądza od Wojewody na rzecz Gminy kwotę 997, (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego”.

