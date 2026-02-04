W Gorzowie trwają ostatnie mecze fazy pucharowej mistrzostw WOT w piłce siatkowej. W czwartek (5 lutego) uroczyste zakończenie imprezy.
Drużyny z 21 brygad WOT z całej Polski swoje mecze rozgrywają na dwóch parkietach w Arenie Gorzów oraz w sali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. W tej chwili najlepiej grają zawodnicy z Podkarpacia, Łodzi oraz gospodarze z Lubuskiego, ale finaliści nie są jeszcze znani, bo mecze wciąż są rozgrywane. Terytorialsom, którzy przyjechali z Zachodniopomorskiego Arena Gorzów bardzo się podoba:
Szef szkolenia z 15 lubuskiej brygady OT kpt. Damian Misterski w trakcie mistrzostw jest też jednocześnie trenerem i zawodnikiem:
W czwartek zakończenie mistrzostw. O godz. 8:00 w Arenie Gorzów zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, o 9.20 zaplanowano koncert orkiestry reprezentacyjnej WOT, o 10:00 mecz o 1 miejsce, a w samo południe set pokazowy w którym reprezentacja WOT zmierzy się z zespołem Cuprum Stilonu Gorzów. Wstęp na trybuny Areny jest bezpłatny.
Czytaj także:
Żołnierze-siatkarze powalczą o mistrzostwo w Gorzowie
Od jutra (2 lutego) do czwartku w Gorzowie będą się odbywać mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w siatkówce. Wystąpi 21 drużyn w tym zespół reprezentujący 15 Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ruszyła kwalifikacja wojskowa, która obejmie 235 tys. osób
Od poniedziałku (2 lutego) rusza coroczna kwalifikacja wojskowa, która obejmie 235 tys. osób, przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2007. Jej celem jest ocena zdolności kwalifikowanych do służby i wprowadzenie danych do...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
„Ferie z WOT” Czas na zapisy, lubuska brygada czeka
15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej po raz kolejny zaprasza na „Ferie z WOT”. czyli wojskowe szkolenie podstawowe. To propozycja skierowana głównie do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów oraz nauczycieli. Mówi...Czytaj więcejDetails