W niedzielę w Bogdańcu odbędzie się 2. charytatywny turniej piłki siatkowej.

Już po raz drugi w Bogdańcu zorganizowany zostanie turniej siatkówki, podczas którego zbierane będą pieniądze na jednego z podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. Nabór drużyn już się zakończył, ale każdy może przyjść i kibicować zawodnikom – mówi Iwona Stankiewicz z Fundacji mam Marzenie.

Tym razem cały dochód zebrany podczas imprezy przeznaczony zostanie na spełnienie marzenia 11-letniego Kacpra – dodaje Iwona Stankiewicz.

Charytatywny turniej piłki siatkowej już jutro (08.02) od godziny 9:30 na hali sportowej w Bogdańcu.