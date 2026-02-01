Od jutra (2 lutego) do czwartku w Gorzowie będą się odbywać mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w siatkówce.
Wystąpi 21 drużyn w tym zespół reprezentujący 15 Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej. Mówi dowódca tej jednostki, płk. Leszek Giergielewicz
Rzecznik Urzędu Miasta Wiesław Ciepiela mówi, że to kolejne wydarzenie które promuje Gorzów w Polsce. Magistrat chce również wykorzystać mistrzostwa do zaangażowania uczniów klas mundurowych w gorzowskich szkołach:
Mistrzostwa będą się odbywać od poniedziałku do czwartku w Arenie Gorzów oraz hali CEZiB przy Warszawskiej. Wstęp na zawody jest wolny.
Mistrzostwa WOT odbywają się pod patronatem Radia Gorzów.
Polecamy
W Gorzowie padł 46-letni rekord Polski!
Anna Matuszewicz poprawiła halowy rekord Polski w skoku w dal podczas mityngu Gorzów Jump Festival 2. Zawodniczka MKL Toruń uzyskała...Czytaj więcejDetails