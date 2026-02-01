Od jutra (2 lutego) do czwartku w Gorzowie będą się odbywać mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w siatkówce.

Wystąpi 21 drużyn w tym zespół reprezentujący 15 Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej. Mówi dowódca tej jednostki, płk. Leszek Giergielewicz

Rzecznik Urzędu Miasta Wiesław Ciepiela mówi, że to kolejne wydarzenie które promuje Gorzów w Polsce. Magistrat chce również wykorzystać mistrzostwa do zaangażowania uczniów klas mundurowych w gorzowskich szkołach:

Mistrzostwa będą się odbywać od poniedziałku do czwartku w Arenie Gorzów oraz hali CEZiB przy Warszawskiej. Wstęp na zawody jest wolny.

Mistrzostwa WOT odbywają się pod patronatem Radia Gorzów.