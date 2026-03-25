Komisja Europejska zatwierdziła plany Czech i Francji na wykorzystanie pieniędzy z funduszu na dozbrajanie SAFE. A zatem z 19 państw, które zgłosiły po pożyczki z funduszu pozostały jeszcze tylko Węgry.

I zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisji plan przygotowany przez Budapeszt na razie nie uzyska akceptacji. Powodem od początku były zarzuty korupcyjne i te dotyczące braku przejrzystości przy wydawaniu unijnych funduszy.

Teraz doszła jeszcze złość na premiera Viktora Orbana, że blokuje przekazanie Ukrainie unijnej pożyczki w wysokości 90-ciu miliardów euro. Szef węgierskiego rządu zgodził się na nią w grudniu ubiegłego roku.

Komisja nie mówi tego wprost, ale nie bez znaczenia są też wybory parlamentarne na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia i nie chce dawać prezentów Viktorowi Orbanowi. Ten w kampanii wykorzystuje niechęć Brukseli do Budapesztu, na tym buduje swoją retorykę i liczy na zmniejszenie dystansu do opozycyjnej partii Tisza, której sondaże dają obecnie zwycięstwo.