Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w czwartek (19 marca), że Kancelaria Prezydenta od czterech tygodni dysponuje raportem ABW na jego temat. Według marszałka, z raportu wynika, że jest „super czysty”. Jak dodał, prezydent Karol Nawrocki powinien go przeprosić. Zaapelował do KPRP o ustosunkowanie się do raportu.

Marszałek Sejmu w czwartek (19 marca) w radiu Tok FM potwierdził informację, że cztery tygodnie temu ABW dostarczyło m.in. do Pałacu Prezydenckiego raport na jego temat. Wcześniej sam wystąpił z prośbą o jego sporządzenie, czego domagało się otoczenie prezydenta.

Zostałem poinformowany przez służby: „nie ma pan kontaktu z nikim, kto zagraża Polsce, nikt nie jest wokół pana źle jakoś nastawiony, nikt nie jest szpiegiem”. Bo jakby był, ponieważ jestem pod permanentną ochroną kontrwywiadowczą, to by mi powiedziano: „proszę się z tą osobą nie zadawać”

– podkreślił.

Czarzasty domaga się… przeprosin od prezydenta

Według Czarzastego, teraz prezydent powinien powiedzieć: „dostałem raport, z którego wynika, że pan Czarzasty, tak jak mówił, w ogóle jest super czysty, przepraszam panie marszałku.

Mam radę dla pana prezydenta: niech pan będzie odważny i niech pan zrobi to samo. Niech pan zwróci się do służb, niech sprawdzą przejęcie przez pana mieszkania, czy to było zgodne z prawem, czy nie. (…) Ja byłem odważny i położyłem całe swoje życie służbom i powiedziałem: proszę sprawdzić. Niech pan będzie taki odważny

– zaapelował marszałek.

Zaapelował też do Pałacu Prezydenckiego o ustosunkowanie się do otrzymanego raportu.

Informację o dostarczeniu przez ABW raportu ws. Czarzastego do pałacu Prezydenckiego w środę podał portal Onet.

Zarówno przedstawiciele KPRP, jak i politycy PiS chcieli wiedzieć m.in., dlaczego Czarzasty zanim został marszałkiem Sejmu, jako poseł zasiadający w sejmowej komisji ds. służb specjalnych nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, by mieć dostęp do informacji ściśle tajnych. Według polityków PiS, mogło chodzić o to, że w ankiecie jest rubryka dotycząca relacji z obcokrajowcami. „Gazeta Polska” napisała, że miał on kontakt z prowadzącą w Polsce biznes Rosjanką Swietłaną Czestnych, o której szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że jest „bardzo mocno osadzona w establishmencie rządzącym Rosją”.

Wyjaśnienie kwestii poświadczeń bezpieczeństwa i jego „wschodnich powiązań towarzysko-biznesowych” w lutym było jednym z tematów posiedzenia zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Leśkiewicz: raport ABW nt. Czarzastego nie przynosi wyjaśnień ws. jego relacji z Rosjanami

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informację o dostarczeniu przez ABW do Pałacu Prezydenckiego raportu ws. Czarzastego podał na platformie X. We wpisie opublikowanym w czwartek (19 marca) po południu rzecznik prezydenta podkreślił, że „dokument nie przynosi wyjaśnień — przeciwnie, stawia kolejne pytania”.

A przecież istnieje prosta droga by na nie odpowiedzieć: procedura sprawdzająca przeprowadzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje podane w obszernej ankiecie bezpieczeństwa osobowego będą stanowiły formalno-prawną podstawę ich rzetelnej weryfikacji przez służby, zamiast pozostawać w sferze medialnych doniesień. Tylko taka weryfikacja daje gwarancję rękojmi zachowania tajemnicy i jest testem na prawdomówność. Pokazuje też, czy osoba sprawdzana nie ma nic do ukrycia

– czytamy we wpisie Leśkiewicza.

Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło pismo szefa ABW w sprawie Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego budzących wątpliwości relacji towarzysko – biznesowych z obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niestety, dokument nie przynosi wyjaśnień — przeciwnie, stawia kolejne… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) March 19, 2026

Jego zdaniem Czarzasty jako osoba „pełniąca tak wysoką funkcję, musi być jak przysłowiowa żona Cezara — poza wszelkimi podejrzeniami”.

W państwie prawa nie może być miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. Odwagi Panie Marszałku Włodzimierzu Czarzasty! Pióro w dłoń!

– apelował we wpisie.

Rzecznik przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki poddawał się takiej procedurze w 2009, 2014 i 2021 r., „uzyskując dostęp do informacji niejawnych, a służby nigdy nie miały wątpliwości co do prawdziwości podawanych w ankietach informacji”.

Dlaczego więc druga osoba w państwie nie decyduje się na ten sam krok? Czy standardy bezpieczeństwa są inne w przypadku Marszałka Czarzastego?

– dodał.

Informację o tym, że ABW dostarczyło do Pałacu Prezydenckiego raport ws. Czarzastego, podał w środę Onet.

