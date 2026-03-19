Żaden prezydencki projekt ustawy nie jest w zamrażarce – podkreślił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podkreślił, że Sejm nie będzie procedował „ustaw populistycznych”, bez zabezpieczenia finansowego.

Marszałek wskazał na konferencji prasowej w Sejmie, że dotychczas prezydent Karol Nawrocki wniósł 17 projektów ustaw. Jedną prezydencką ustawę Sejm uchwalił, jeden projekt odrzucił, siedem z nich znajduje się na etapie prac sejmowych komisji, a cztery zostały zwrócone do prezydenta z prośbą o uzupełnienie. Marszałek podkreślił, że informacje te znajdują się na stronach Sejmu.

Panie prezydencie, żaden projekt nie jest w zamrażarce. W związku z tym mam do pana prośbę: niech pan swoim ludziom wytłumaczy, żeby nie kłamali, bo to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu

– mówił Czarzasty.

Podkreślił, że on sam „nie blokuje żadnych ustaw i postępuje zgodnie z prawem”. Jednocześnie zapowiedział, że Sejm „nie będzie procedował ustaw populistycznych”.

Co to znaczy? Powtórzę to po raz kolejny, bo to chyba jest ważna sprawa. Jeżeli projekt nie będzie miał zabezpieczenia finansowego i będzie rocznie kosztował 100 miliardów zł, to nie będzie takiej sytuacji, że w uzasadnieniu finansowym projektu będzie: «rząd niech znajdzie na to pieniądze»

– zaznaczył marszałek.

Jak podkreślił, projekty ustaw są tak skonstruowane, że trzeba wskazać do nich źródło finansowania. Zwrócił się w tym miejscu do prezydenta: „rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć, «proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia, albo z uzbrojenia 100 miliardów zł rocznie», i chciałby pan, żeby kto inny o tym powiedział”.

Ale panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka na określonym poziomie

– dodał.

Projekty prezydenckie w Sejmie

Zgodnie z przedstawionymi przez marszałka informacjami, z 17 projektów ustaw wniesionych przez prezydenta, Sejm zakończył procedowanie dwóch z nich. Sejm uchwalił prezydenckie zmiany niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa – na posiedzeniu 23 stycznia br.

Drugi projekt, nowelizujący ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy został odrzucony w pierwszym czytaniu, w listopadzie ub.r.

Siedem z projektów znajduje się na etapie prac komisji sejmowych, wśród nich projekt ustawy dotyczący CPK, projekt ustawy o ograniczeniu cen energii oraz projekty nowelizacji ustaw o emeryturach i rentach, Funduszu Medycznym, czy ochronie zwierząt.

Cztery z projektów zostały zwrócone do prezydenta z prośbą o ich uzupełnienie. Sejm m.in. odesłał z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia: projekt ustawy o rozwoju portów morskich, nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Skierował też do Komisji Weneckiej projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu i rozpatrywaniu spraw bez nieuzasadnionej zwłoki.

Dwa prezydenckie projekty – nowelizacji ustawy o podatku PIT i nowelizacji ustawy o IPN – zostały skierowane do pierwszego czytania. Jeden projekt znajduje się w konsultacjach społecznych. Projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych – „SAFE 0 proc.” skierowano do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.