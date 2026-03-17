„Leć Orle Biały…!” – pod takim hasłem po raz 14. spotkali się potomkowie i przyjaciele Powstańców Wielkopolskich.

Wydarzenie było okazją do wspominania historycznych wydarzeń oraz prezentacji rodzinnych pamiątek i tematycznych materiałów naukowych.

– Potrzebujemy młodych ludzi, którzy będą chcieli dbać o pamięć naszych przodków – mówi Mieszko Kamiński, prezes koła nr 5. Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego:

– Od wielu lat współpracujemy z potomkami Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie chętnie uczą się historii – podkreśla Grażyna Łęc, nauczycielka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”:

Na spotkaniu obecna była Iwona Koszel, która stworzyła album ku pamięci Powstańców Wielkopolskich:

– Cieszę się, że mogę wspominać losy swojego ojca – przyznaje Małgorzata Miller, członkini koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego:

Spotkanie potomków i przyjaciół Powstańców Wielkopolskich odbyło się w zielonogórskim „Ekonomiku”.