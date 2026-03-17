Stoiska z produktami regionalnymi, występy zespołów ludowych czy kiermasz rękodzieła – trwają przygotowania do Kaziuków w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Tradycyjny jarmark odbędzie się już w najbliższą niedzielę (22 marca) w godzinach od 11.00 do 16.00.
Organizatorzy zapowiadają, że na miejscu utworzonych zostanie ponad 150 straganów z żywnością i akcesoriami świątecznymi.
– Przygotowujemy wiele atrakcji – mówi Tadeusz Woźniak, dyrektor skansenu:
Z okazji Kaziuków dla mieszkańców udostępniona zostanie bezpłatna komunikacja autobusami MZK.
