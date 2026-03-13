Telefony w obecnych czasach to małe komputery. Każdy smartfon ma dedykowane i preinstalowane aplikacje, wzmacniające nasze bezpieczeństwo m.in. przed wirusami czy oprogramowaniem szpiegującym. Czy warto posiadać w swoim telefonie dedykowany program antywirusowy? Na to pytanie odpowie stały ekspert programu „Cyberprzezorny” – Łukasz Zajdel. Zaprasza Piotr Kuśnierz.