Kamil Hypki z główną nagrodą konkursu radiowego Międzynarodowego Festiwalu NNW. Został nagrodzony za audycję dokumentalną „Najdłuższy marsz”. Gala festiwalu odbyła się wieczorem w Gdyni.

Dokument „Najdłuższy marsz” opowiada o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Zielonej Góry – „marszu śmierci” z niemieckiego obozu pracy dla żydowskich więźniarek. Zimą 1945 roku z filii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w ówczesnego Grünbergu, wypędzono ponad dwa tysiące kobiet. Kilkusetkilometrowy marsz przetrwało zaledwie trzysta. Pozostałe zmarły z głodu, wyczerpania albo zostały zamordowane przez Niemców.

Festiwal NNW w Gdyni jest największym przeglądem twórczości poświęconej najnowszej historii.