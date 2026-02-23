Wszyscy zostali postawieni na nogi – mówi Eliza Zaborowska-Kujawa o działaniach po sobotnim (21 lutego) pożarze w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Poszkodowani trafili do zielonogórskich DPS-ów, a także na SOR w Szpitalu Uniwersyteckim. Zielonogórska radna Koalicji Obywatelskiej przypominała dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra, że wsparcie po ewakuacji otrzymało 21 osób.

19 pensjonariuszy zostało przyjętych do DPS „Kombatant”, a 2 osoby znajdują się w DPS przy al. Słowackiego:

DPS Szczawno zajmuje się określoną grupą pacjentów – dodawała Eliza Zaborowska-Kujawa:

Trwają czynności procesowe związane z ustaleniem przyczyn sobotniego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Ewakuowano 96 pensjonariuszy. Jedna osoba zmarła. 9 osób trafiło do szpitali w regionie, w tym Zielonej Góry. Eliza Zaborowska-Kujawa była gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Eliza Zaborowska – Kujawa, radna KO