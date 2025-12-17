Średnia cena w taryfach na energię elektryczną wyniesie od 1 stycznia 495 zł za MWh netto – poinformowała w środę (17 grudnia) Prezes URE Renata Mroczek. Dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii oznacza to spadek 1 proc.

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. 31 grudnia br. kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

Ceny prądu w 2026 roku

W przyszłym roku wzrosną natomiast opłaty za dystrybucję energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – średnio o 7,6 proc. W przypadku stawek dystrybucyjnych mają one pozostać na poziomie tegorocznym, bądź wzrosnąć poniżej inflacji, ale wzrost wynika ze wzrostu innych opłat, zawartych na rachunku.

Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora Polską Spółkę Gazownictwa. Średnio, dla grup taryfowych w których są gospodarstwa domowe, spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza ok. 1 proc. spadek rachunku.