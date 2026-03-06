Gościem Daniela Rutkowskiego jest Marek Halasz, dyrektor KOWR w Gorzowie, radny sejmiku województwa lubuskiego, PSL
Na wysokości miejscowości Trzebiel został wstrzymany ruch w kierunku Wrocławia na autostradzie A18. Doszło tam do zderzenia z udziałem busa...
Pierwsza grupa rodaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła w piątek nad ranem (6 marca) do Polski...
Siódmy dzień trwa wojna Izraela i USA przeciwko Iranowi, który przeprowadza akcje odwetowe. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek,...
Burmistrz Żagania oraz Żagański Pałac Kultury zapraszają mieszkanki do udziału w sobotnich wydarzeniach z okazji Dnia Kobiet. Organizatorzy przygotowali darmowe...
W Centrum Usług Społecznych przy ulicy Włókniarzy w Żaganiu wydawane są darmowe posiłki dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej....
Rozpoczął się nabór wniosków do Gubińskim Budżecie Obywatelskim. To pierwsza w historii miasta próba uaktywnienia obywatelskiego mieszkańców, poprzez danie im...
