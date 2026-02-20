Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowej rozpoczyna cykliczny odbiór odpadów tekstylnych od mieszkańców. Pilotażowy program rusza od jutra. W kilkunastu miejscach na terenie całej gminy można będzie wrzucić tekstylia do wystawionych pojemników.

Zbiórka potrwa do poniedziałku. – Planujemy co jakiś czas organizować takie akcje, aby ułatwić mieszkańcom pozbyć się zbędnych rzeczy. To duże ułatwienie, bo nie trzeba z workami jeździć z sołectw do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Widząc, ile tych tekstyliów jest chcemy wyjść naprzeciw potrzebom właścicielom posesji – mówi Rafał Fularski prezes spółki:

Więcej na temat zbiórki znaleźć można w mediach społecznościowych iłowskiego zakładu.