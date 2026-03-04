Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS UZ ulegli na wyjeździe liderowi II ligi, OSiR-owi Komprachcice 29:35 w ramach 15. kolejki sezonu.
Do przerwy podopieczni trenera Pawła Peteli przegrywali 14:20:
Premier Donald Tusk zdecydował, że do ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu będą wykorzystane samoloty wojskowe. Szef rządu przekazał, że wniosek...
Koszykarze EiG CEZiB Kangoo Basket Gorzów pokonali na wyjeździe drugi zespół Enei Basketu Poznań 83:82 w zaległym meczu 26. kolejki...
„Statystyka bez granic. Szkolnictwo wyższe na pograniczu polsko-niemieckim” - to temat seminarium naukowego, które odbyło się dzisiaj w Urzędzie Statystycznym....
Młodzicy Zewu Świebodzin będą w piątek i sobotę (6-7 marca) gospodarzami turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Rywalami...
Prezydent Karol Nawrocki proponuje polską wersję programu wparcia zbrojeń. Nazwał go programem "SAFE zero procent". Ma on powstać przy wsparciu...
Blisko 50% mieszkańców Zielonej Góry regularnie spożywa alkohol - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez specjalistów z Instytutu Badawczego IPC....
