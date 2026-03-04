„Statystyka bez granic. Szkolnictwo wyższe na pograniczu polsko-niemieckim” – to temat seminarium naukowego, które odbyło się dzisiaj w Urzędzie Statystycznym. Wzięli w nim udział przedstawiciele oświaty z województwa lubuskiego oraz niemieckich uczelni, m.in. z Cottbus i Frankfurtu. Uczestnicy debatowali na temat kierunków rozwoju wzajemnej współpracy edukacyjnej.

Jak mówi Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, współpraca w zakresie szkolnictwa wyższego to duże wyzwanie, ale i konieczność:

Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Zdaniem uczonej, uczelnia podejmuje różne inicjatywy i projekty z niemieckimi uniwersytetami:

– Chcieliśmy dać przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń – dodaje Robert Wróbel, p.o. dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze:

Dodajmy, że Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z uczelniami m.in. z Albanii, Chin, Japonii i Hiszpanii.