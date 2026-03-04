Młodzicy Zewu Świebodzin będą w piątek i sobotę (6-7 marca) gospodarzami turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.

Rywalami lubuskiej drużyny będą Śląsk Wrocław, Gwardia Opole oraz Sparta Oborniki. O szansach swoich podopiecznych mówi trener świebodzińskiej młodzieży, Kamil Nogajewski:

Harmonogram spotkań:

Piątek (6 marca):

(17:30) Śląsk Wrocław – Sparta Oborniki

(19:00) Zew Świebodzin – Gwardia Opole

Sobota (7 marca):