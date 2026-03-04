Młodzicy Zewu Świebodzin będą w piątek i sobotę (6-7 marca) gospodarzami turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.
Rywalami lubuskiej drużyny będą Śląsk Wrocław, Gwardia Opole oraz Sparta Oborniki. O szansach swoich podopiecznych mówi trener świebodzińskiej młodzieży, Kamil Nogajewski:
Harmonogram spotkań:
Piątek (6 marca):
- (17:30) Śląsk Wrocław – Sparta Oborniki
- (19:00) Zew Świebodzin – Gwardia Opole
Sobota (7 marca):
- (9:00) Gwardia Opole – Śląsk Wrocław
- (10:30) Zew Świebodzin – Sparta Oborniki
- (13:00) Sparta Oborniki – Gwardia Opole
- (14:30) Zew Świebodzin – Śląsk Wrocław