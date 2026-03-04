W Zoo w Poznaniu (Nowe Zoo) prowadzona jest specjalistyczna hodowla chomika europejskiego, jednak zwierzęta te nie są udostępnione dla zwiedzających.

Hodowla ma charakter zachowawczy i służy ratowaniu tego krytycznie zagrożonego wyginięciem gatunku.

Młode chomiki urodzone w poznańskim ogrodzie są regularnie wypuszczane na wolność, m.in. w rejonie Jaworzna, aby zasilić dzikie populacje.

Chomiki przebywają w wydzielonej strefie, bez kontaktu z osobami postronnymi, aby zachować ich naturalne, dzikie instynkty niezbędne do przetrwania po wypuszczeniu.

Zwierzę Roku 2026: Dzięki m.in. działaniom edukacyjnym Poznańskiego Zoo, chomik europejski został wybrany Zwierzęciem Roku 2026 w ogólnopolskim plebiscycie.

Chomik europejski to największy żyjący w Polsce gatunek chomika – może ważyć nawet blisko kilogram i osiągać wielkość świnki morskiej. W przeciwieństwie do domowych pupili jest to zwierzę dzikie, samotnicze i bywa agresywne w obronie swojego terytorium.

Dziś po 20.05 na antenę powraca bohater pól i łąk, Zwierzę Roku 2026 i krytycznie zagrożony wyginięciem – chomik europejski.

Dr Urszula Eichert zajmuje się rozrodem chomika europejskiego w poznańskim zoo i będzie gościem magazynu.

Porozmawiamy o tym, dlaczego chomiki w hodowli zachowawczej muszą mieszkać w klatkach, kim był chomikołap i dlaczego rolnikom nie po drodze z chomikiem?

W audycji spotkanie z Małgorzatą Biegańską-Hendryk , behawiorystką zwierząt. Temat naszej rozmowy: co zrobić krok po kroku, gdy znajdziemy kota, który szuka pomocy?

