Rosnące ceny benzyny i oleju napędowego to skutek wojny na Bliskim Wschodzie i blokady Cieśniny Ormuz – mówi ekspertka rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex. Paliwa podrożały gwałtownie w ciągu dwóch ostatnich dni.

Urszula Cieślak mówi, że najbardziej zdrożał olej napędowy:

Wzrost hurtowych cen oleju napędowego przełoży się na koszty paliwa na stacjach benzynowych:

Benzyna nie powinna drożeć tak mocno jak olej napędowy. Ekspertka tłumaczy to tym, że Europa – także Polska – sprowadza z zagranicy gotowe paliwa, zwłaszcza olej napędowy. Duże jego ilości pochodzą z krajów Zatoki Perskiej.