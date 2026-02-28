Mamy dla Was 4 nowości, poza Listą Kąska Sochacka, Igo, Lady Gaga i David Guetta z Teddy Swimsem i Tones And I. Bletka ciągle na szczycie!

40. SOPHIE AND THE GIANTS Loser

39. RED LIME 365 Dni

38. BENSONE BOONE Mr Electric Blue

37. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

36. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)

35. MICHAEL SCHULTE 5AM

34. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

33. JULIA POŚNIK Why Why Why

32. SMOLASTY; IMI; JONATAN Póki Mam Ciebie

31. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)

30. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę

29. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment

28. LOI Red Eyes

27. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej

26. NITA Dla Zasady

25. NICK JONAS Gut Punch

24. MARIKA; PAWEŁ DOMAGAŁA Okruchy Złota

23. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent

22. ECHA Ja Nie Spadam

21. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman

20. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi

19. MAJTIS & 4MONEY Pociag Bez Ostatniej Stacji

18. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care

17. BLANKA Memories

16. ANIA KARWAN W To Mi Graj

15. TASTY OR NOT Reason

14. RAYE Where Is My Husband

13. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy

12. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son

11. SOMBR Homewrecker

10. SHAKIRA Zoo

9. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce

8. TAYLOR SWIFT Opalite

7. DJO End Of Beginning

6. DOMINIK DUDEK Może Wolniej

5. DAMIANO DAVID The First Time

4. MACIEJ SKIBA Setny Raz

3. BRUNO MARS I Just Might

2. YEARBOOX Graceland

1. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.