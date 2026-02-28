Mamy dla Was 4 nowości, poza Listą Kąska Sochacka, Igo, Lady Gaga i David Guetta z Teddy Swimsem i Tones And I. Bletka ciągle na szczycie!
40. SOPHIE AND THE GIANTS Loser
39. RED LIME 365 Dni
38. BENSONE BOONE Mr Electric Blue
37. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
36. MYLES SMITH Stay (If You Wanna Dance)
35. MICHAEL SCHULTE 5AM
34. MICHAEL PATRICK KELLY Run Free
33. JULIA POŚNIK Why Why Why
32. SMOLASTY; IMI; JONATAN Póki Mam Ciebie
31. ROXIE Codzienność (Pamiętaj Nas)
30. QUEBONAFIDE; ZALIA; FAVST Nie Ucieknę
29. MROZU; ZALIA Odpowiedni Moment
28. LOI Red Eyes
27. HANIA KUZIMOWICZ; THE VOICE OF POLAND Trzy Razy Bardziej
26. NITA Dla Zasady
25. NICK JONAS Gut Punch
24. MARIKA; PAWEŁ DOMAGAŁA Okruchy Złota
23. KACPERCZYK; VITO BAMBINO Mam Talent
22. ECHA Ja Nie Spadam
21. AEROSMITH; YOUNGBLUD Wild Woman
20. PERFECT; ŁUKASZ DRAPAŁA Licza Pi
19. MAJTIS & 4MONEY Pociag Bez Ostatniej Stacji
18. MEGHAN TRAINOR Still Don’t Care
17. BLANKA Memories
16. ANIA KARWAN W To Mi Graj
15. TASTY OR NOT Reason
14. RAYE Where Is My Husband
13. SHAGGY; BUSY SIGNAL Feel The Energy
12. SAM FELDT; MC4D; VIZE; ALOE BLACK Hey Son
11. SOMBR Homewrecker
10. SHAKIRA Zoo
9. JONATAN; PEZET; LIVKA Obejmuję Noce
8. TAYLOR SWIFT Opalite
7. DJO End Of Beginning
6. DOMINIK DUDEK Może Wolniej
5. DAMIANO DAVID The First Time
4. MACIEJ SKIBA Setny Raz
3. BRUNO MARS I Just Might
2. YEARBOOX Graceland
1. BLETKA Komu Miałabym Powiedzieć
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.