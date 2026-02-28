Warsztaty ze skamieniałościami, stanowiska plastyczne i zajęcia z animatroniczną maskotką Tyranozaura – w Centrum Przyrodniczym trwa Dzień Dinozaura. Uczestniczą w nim tłumy Zielonogórzan. Młodzi paleontolodzy mają także okazje poznać gatunki tych prehistorycznych gadów oraz wziąć na ręce współczesne zwierzęta, m.in. węże i jaszczurki.

Atrakcje czekają na mieszkańców na dwóch piętrach Centrum Przyrodniczego:

Atrakcje związane z Dniem Dinozaura będą dostępne dzisiaj do godz. 17:30 oraz jutro (w niedzielę) od godz. 10:00.