Ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo w naszym regionie, prace ogrodnicze tuż przed nadejściem wiosny, zdrowe i mniej znane produkty, wytwarzane przez lokalnych producentów.
Konflikt w Iranie może być krwawy i długotrwały. Takie przekonanie wyraża Bartosz Bojarczyk z z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS w...
Irańska telewizja podaje, że szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi zginął w atakach USA i Izraela. Wojskowy był jednym z...
Urzędy administracji państwowej i samorządowej powinny osobom niedosłyszącym zapewniać możliwość obsługi z pomocą tłumacza języka migowego. Urząd miejski w Torzymiu...
Instytucja zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-27 dokonała oceny wdrażania projektów zawartych w strategiach. Strategie podpisywały gminy, które zgrupowały...
Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Iran oświadczył, iż uderzy dziś mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych,...
Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali w Lublinie z Bogdanką LUK 2:3 w 24. kolejce PlusLigi. W każdym z pięciu setów...
