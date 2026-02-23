Opiekunowie osób niepełnosprawnych ponownie będą mogli starać się o wsparcie. W środę (25 lutego) ruszy nabór uzupełniający do kolejnej edycji programu „Opieka wytchnieniowa”.

To program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych. Opiekunowie często spędzają 24 godziny na dobę przy swoich podopiecznych. Nie mają czasu, by załatwić nawet najprostsze sprawy. „Opieka wytchnieniowa” ma im w tym pomóc. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik UM Gorzowa:

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłaszać do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie. Jeśli opiekun zdecyduje się na udział musi złożyć odpowiednie dokumenty do kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego, lub przez platformę ePUAP. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie magistratu.

Program realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego. Planowany budżet to ponad 1 mln 100 tys. zł.