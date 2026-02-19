Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek zgłoś autokar do kontroli. Policja przypomina o możliwości przeprowadzenia badań stanu technicznego.

W województwie lubuskim trwają ferie, a to oznacza, że wiele osób udaje się na zimowy wypoczynek. Dzieci i młodzież często korzystają ze zorganizowanych wyjazdów.

– Zanim jednak wycieczka ruszy w trasę warto sprawdzić czy autokar bądź bus, który dowiezie ich na miejsce, jest w dobrym stanie technicznym. O kontrolę można poprosić policjantów – mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy lubuskiej policji.

Wszystkie informacje dotyczące takiej kontroli dostępne są na stronie gorzowskiej policji.