Towarzystwo Przyjaciół Żagania, Centrum Informacji Turystycznej oraz Żagański Pałac Kultury zapraszają na wydarzenie pod nazwą Żagański Festiwal Zimowych Świateł. Sobotnia impreza z lampionami prowadzić będzie dwiema drogami do siedziby księżnej Doroty.

Event nawiązuje do niedawnych imienin księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. – Po raz pierwszy organizujemy w naszym mieście taki spacer. Będzie to także opowieść o ludziach, którzy tworzyli historię Żagania. Ruszymy z lampionami przez park książęcy i dotrzemy do pałacu, gdzie zaplanowaliśmy zwiedzanie z przewodnikiem – mówi Jan Mazur z zarządu towarzystwa:

– Pałac w dzień wygląda pięknie, a wieczorną porą, kiedy jest oświetlony wygląda naprawdę baśniowo. Zapraszamy do tego, aby zobaczyć to podczas sobotniego festiwalu – zaznacza jeden z organizatorów:

Początek festiwalu godzina 18.00.