Czy trener, prezes Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Zbigniew Lewkowicz, zostanie Honorowym Obywatelem Gorzowa? Wniosek w tej sprawie wpłynął już do rady miasta. Kandydaturę utytułowanego trenera paralimpijczyków złożył zarząd Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Mówi paralimpijka Milena Olszewska, członek zarządu związku:

– Czas na zgłaszania kandydatów do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa mija wraz z końcem kwietnia – mówi przewodniczący rady Robert Surowiec:

W gronie Honorowych Obywateli Miasta Gorzowa są między innymi Florian Kroenke, św. Jan Paweł II, Edward Dębicki czy Krystyna Prońko.