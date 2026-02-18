Dwa miesiące po uruchomieniu programu karty miejskiej Gorzów #StądJestem ma ją już niemal co drugi mieszkaniec miasta.

Program ma zachęcić gorzowian do aktywnego korzystania z oferty lokalnych firm i instytucji, a od nowego roku pozwala też za darmo jeździć komunikacją miejską.

– Program dynamicznie się rozwija – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Z aplikacji korzysta codziennie około 4 tysięcy mieszkańców:

Pytani przez nas gorzowianie najczęściej używają karty do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską:

W ostatnich dniach w aplikacji pojawił się spis aktualnych wydarzeń kulturalnych w mieście, a to nie koniec planowanych nowości – dodaje Wiesław Ciepiela:

Wszystkie szczegóły dotyczące możliwości wyrobienia karty i korzyści dla jej posiadaczy znajdziecie na miejskiej stronie internetowej.