Gorzowska Spartakiada Paralimpijska, piknik paralimpijski, impreza dla seniorów „Start po zdrowie”czy integracyjny dzień dziecka – to tylko część wydarzeń zaplanowanych w ramach gorzowskiego Roku Sportu Bez Barier.

Przypomnijmy, rok 2026 będzie w Gorzowie rokiem Sportu Bez Barier. Tak pod koniec ubiegłego roku zdecydowali radni. Ma to być ukłon w stronę sportowców, zwłaszcza osiągających sukcesy sportowców niepełnosprawnych. – Przygotowaliśmy wiele imprez do udziału w których zaprosimy wszystkich gorzowian – mówi Milena Olszewska członek zarządu Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów:

Ustanawiając rok 2026 Rokiem Sportu Bez Barier byliśmy jako rada jednomyślni – mówi przewodniczący rady Robert Surowiec:

W tym roku chcemy także przybliżyć mieszkańcom Gorzowa sylwetki naszych niepełnosprawnych sportowców – mówi radny Cezary Żołyński:

Szczegółowy wykaz imprez zaplanowanych w ramach gorzowskiego Roku Sportu Bez Barier znaleźć będzie można m.in na stronie Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów.