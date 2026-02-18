Zbliża się otwarcie Centrum Edukacji Humanitarnej w zielonogórskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. To miejsce, w którym będą prowadzone różne warsztaty i zajęcia m.in. na temat adopcji psów oraz odpowiedzialnej opieki nad swoimi pupilami. Budynek jest już wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. telewizor, materace i pufy. Pierwsze zajęcia mają się odbyć na początku marca.

Jak mówi Krzysztof Rukojć, dyrektor zielonogórskiego przytuliska, Centrum Edukacji Humanitarnej zostanie otwarte po przeprowadzce do pomieszczeń administracyjnych:

– Zajęcia będą zaadresowane głównie do dzieci i młodzieży – dodaje Krzysztof Rukojć:

Schronisko ma także w planach przeprowadzanie zajęć i warsztatów edukacyjnych na terenie zielonogórskich sołectw. Więcej informacji pojawi się w późniejszym terminie.