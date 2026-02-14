W Zielonej Górze odbył się bal zorganizowany przez Fundację Centrum Rodziny. Wydarzenie było połączeniem zabawy z ideą budowania relacji. Chętnych było aż 200 osób, dlatego bal podzielono na dwie tury.
Jak mówi prezeska fundacji Joanna Habura, nie tylko walentynki i karnawał są okazją do dzisiejszego świętowania:
O tym, jakie atrakcje czekały na uczestników balu, mówi Karolina Makowska, wolontariuszka i koordynatorka wydarzeń fundacji:
Zapytaliśmy uczestników o stroje i wrażenia:
Dodajmy, że była to pierwsza impreza w nowej siedzibie fundacji.
Autorka: Karolina Waleńska